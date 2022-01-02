Park halindeki otomobille çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Sakarya Caddesi üzerinde Emir Sefa A., yönetimindeki 02 ABT 860 plakalı motosikletle park halinde bulunan sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobile çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Emir Sefa A., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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