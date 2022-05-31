Park halindeki otomobile çarpan sürücü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 06 EMG 12 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan otomobile ve kaldırım kenarında bulunan çöp konteynırına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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