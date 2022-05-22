Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarında park halinde bulunan Yaşar Şirik'e ait 02 T 0061 plakalı otomobile Bayram Erol idaresindeki 02 ACK 313 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erol'u görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Erol'un sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :