Park halindeki otomobil kundaklandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Yeşil Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Bakır adlı vatandaş 02 ACD 679 plakalı otomobilini park ederek evine geçti. Bir süre sonra aracının yandığını gören Bakır, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfiaye ekipleri çevrede önlem alarak 1 saat süren çalışmanın ardından yanıgını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken polis, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis, şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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