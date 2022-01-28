Galeriler Yazarlar
Adıyaman -1
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,010.84
ALTIN
785.33
DOLAR
13.63
STERLİN
18.24
EURO
15.17

Park halindeki otomobil kundaklandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, park halinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

28 Ocak 2022 Cuma 10:21
6 Okunma
Park halindeki otomobil kundaklandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Yeşil Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Bakır adlı vatandaş 02 ACD 679 plakalı otomobilini park ederek evine geçti. Bir süre sonra aracının yandığını gören Bakır, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfiaye ekipleri çevrede önlem alarak 1 saat süren çalışmanın ardından yanıgını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken polis, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis, şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Hamile kadına 36 saat sonra ulaşıldı
Hamile kadına 36 saat sonra ulaşıldı
Çökme tehlikesine itfaiye ekipleri müdahale etti - Videolu Haber
Çökme tehlikesine itfaiye ekipleri müdahale etti - Videolu Haber
Motosikletin patladığı evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber
Motosikletin patladığı evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber
İlaç için 12 kilometre karda yürüdüler
İlaç için 12 kilometre karda yürüdüler
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Videolu Haber
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Videolu Haber
Besni'de enkaz altında kalan Aysel, toprağa verildi - Videolu Haber
Besni'de enkaz altında kalan Aysel, toprağa verildi - Videolu Haber
Çatının altında kalarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
Çatının altında kalarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
Kahta’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedaviye alındı
Kahta’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedaviye alındı
Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı
Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı
Kızamık hastası bebek için ekipler seferber oldu
Kızamık hastası bebek için ekipler seferber oldu
Pitbul kafesini parçalayarak başka köpeği öldürdü - Videolu Haber
Pitbul kafesini parçalayarak başka köpeği öldürdü - Videolu Haber
Çocuğun üzerine kar dolu tentenin devrilme anı kameraya yansıdı - Videolu Haber
Çocuğun üzerine kar dolu tentenin devrilme anı kameraya yansıdı - Videolu Haber
Kaymakam Demir, vatandaşları uyardı
Kaymakam Demir, vatandaşları uyardı
Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı
Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı
Besni'de çöken ahırın altında kalan Gizem öldü, babası ağır yaralandı - Videolu Haber
Besni'de çöken ahırın altında kalan Gizem öldü, babası ağır yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman’da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman’da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Kurtlar yerleşim yerlerine indi
Kurtlar yerleşim yerlerine indi
Kahta'da etkili olan kar nedeniyle evin duvarı yıkıldı
Kahta'da etkili olan kar nedeniyle evin duvarı yıkıldı
Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama - Videolu Haber
Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama - Videolu Haber
Kar nedeniyle çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Videolu Haber
Kar nedeniyle çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Videolu Haber
Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
Besni'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Besni'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Jandarmadan köylülere gıda yardımı
Jandarmadan köylülere gıda yardımı
Kahta’da itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak eve götürdü
Kahta’da itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak eve götürdü
Adıyaman’da uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
Hastaya 8 saatte ulaşıldı
Hastaya 8 saatte ulaşıldı
Sağlık çalışanına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
Sağlık çalışanına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
Gelin arabası ile kar temizlik aracı çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Gelin arabası ile kar temizlik aracı çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim