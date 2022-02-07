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Park halindeki minibüse çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, park halinde bulunan minibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 18:02
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Park halindeki minibüse çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen park halindeki 16 LHL 04 plakalı minibüse Abdullah S. idaresindeki 02 FC 885 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA
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