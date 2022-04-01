Paniğe neden olan yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, öğleden sonra Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Aslancirit’e ait villanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede çatı katını kaplarken alevleri görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın çevrede paniğe neden olurken maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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