Paletlerin bulunduğu depoda yangın

Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. S.K’ye ait, fayans deposundaki paletlerin bulunduğu bölümde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeni araştırılıyor.