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Özel hareket destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman'da, özel hareket destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

16 Kasım 2021 Salı 16:52
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Özel hareket destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerin desteğiyle 'Şehit Özel Harekat polisi Fatih Doğan' ismi verilen operasyonda, uyuşturucu tacirlerine yönelik baskın düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, özel harekat polisleri koç başıyla kapı kırarak içeri girildi. Operasyonda N.K., gözaltına alınırken, evde narkotik köpeği ve polisler tarafından aramada uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.K. ve 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
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