Özel harekatın desteğiyle 'Narkotik' uygulamasında 4 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Besni genelinde uygulama yaptı. Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı narkotik uygulaması, dronlarla da görüntülendi. Uygulamada 1 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 43 tabanca mermisi ve 1 tabanca ele geçirildi, ayrıca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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