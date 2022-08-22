Özel harekat destekli narkotik uygulaması: 3 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İlçede bulunan farklı noktalarda "Narko Kahta" uygulaması yapıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uygulama 'Drone' ile havadan görüntülendi. Birçok noktada aynı anda oluşturulan uygulama noktalarında, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Narkotik köpeği Kendal'ın da katıldığı uygulamada araçlar arandı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama sırasında 2 gram metamfetamin, 6.6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken D.Ç., M.E, ve Z.M gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Haberin Videosu :