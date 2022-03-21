Otomobiller kavşakta çarpmıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Menevşe idaresindeki 02 HZ 541 plakalı otomobil ile Vedat Durma yönetimindeki 02 ABM 669 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İbrahim Menevşe ile araçta yolcu olarak bulunan Zeynal Musab yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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