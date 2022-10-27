Otomobiller kavşakta çarpıştı 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Yeni Mahalle’de meydana geldi. M.T idaresindeki 34 VF 4835 plakalı otomobil ile M.C idaresindeki 02 AE 860 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada M.C,F.T ve M.T yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.