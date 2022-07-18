Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Fatma Y., idaresindeki 34 AL 5950 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 06 FJ 712 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Fatma Y., ile otomobilde bulunan Ayşegül Y., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.