Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Osman A., idaresindeki 02 HA 246 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ayşegül K., idaresindeki 44 ACE 885 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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