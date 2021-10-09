Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

E.E idaresindeki 02 BF 725 plakalı otomobil ile H.B yönetimindeki 34 TN 3526 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada B.B. ve G.B. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.