Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Ahmet Koparal idaresindeki 44 NZ 597 plakalı otomobil ile Enes Gigli yönetimindeki 02 AAY 470 plakalı motosiklet çarpıştı . Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan Emrah Balcı yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA