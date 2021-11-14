Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi’nde süt dağıtımına çıkan Mehmet A. idaresindeki 02 BB 75751 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Bahri S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, sepette bulunan 20 litre süt yola döküldü. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Yola dökülen sütler ise, olay yerine gelen temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberin Videosu :