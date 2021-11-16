Otomobille kaçak cep telefonu sevkiyatına 1 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu. Uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına polis ekipleri el koyarken sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

Kaynak: PHA