Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, S.B idaresindeki 02 HZ 918 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 LC 9240 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan H.Ö ve M.K., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :