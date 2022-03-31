Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen H.T. idaresindeki 01 KS 707 plakalı otomobil ile H.K yönetimindeki 02 LE 070 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan H.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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