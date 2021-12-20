Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet Ali Elçin idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Elçin, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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