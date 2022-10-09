Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen B.K., idesindeki 02 ABK 101 plakalı otomobilin ile M.G., yönetimindeki plakası öğrenilmeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.