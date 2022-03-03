Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde N.D., yönetimindeki 02 ABH 213 plakalı otomobil ile E.Ö., idaresindeki 02 HE 781 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan E.Ö., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.