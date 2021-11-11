Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Abdurrahman A. idaresindeki 02 ACD 291 plakalı motosiklet ile Fetih Y. yönetimindeki 23 FN 922 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.