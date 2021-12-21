Otomobille çarpışan motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Osman Demir yönetimindeki 02 AAF 634 plakalı motosiklet ile Muhammet Enes Erdoğan idaresindeki 02ACB 373 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Demir, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine devam edilen Demir'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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