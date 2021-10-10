Otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 5 yaralı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 5. kilometresinde Mehmet A. idaresindeki 02 AZ 332 plakalı otomobil ile Ahmet D. yönetimindeki 46 ZA 088 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücü Ahmet D., Tuba D., Fatih A., Kübra A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtan çıkaran yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, araçların çekilmesiyle tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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