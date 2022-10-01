Otomobille çarpışan ambulanstaki doktor yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile vakadan dönen Ali Göler yönetimindeki 02 ABR 770 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada sonrası otomobil kaza yerinden kaçarken ambulansta bulunan Doktor Ayşegül Kutlu yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan doktorun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: PHA

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