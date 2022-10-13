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Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber

Adıyaman'da yolun karşına geçmeye çalışan genç çocuğa otomobil çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

13 Ekim 2022 Perşembe 21:18
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Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Ö. idaresindeki 02 FT 469 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmethan P.'ye (17), çarptı. Kazada ağır yaralanan genç çocuk olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi  altına alınan Mehmethan P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: PHA
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