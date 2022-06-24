Otomobilin yakıt tankındaki uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 50.90 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, otomobilde bulunan F.G. ve E.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından çıkarttıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: PHA