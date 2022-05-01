Otomobilin çarptığı minik Yusuf hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Köseceli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.G., idaresindeki 06 DS 1228 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Seyit Ünal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan minik Yusuf'u görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yusuf'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.