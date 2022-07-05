Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Sert'e (75) çarparak olay yerinden kaçtı. Yola savrulan Sert'i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisye tedavi altına alınan Sert’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.