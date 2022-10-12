Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Adıyaman’da, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmethan P.’ye (17), Sinan Ö. idaresindeki 02 FT 469 plakalı otomobil çarptı. Yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarptığı Mehmethan P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmethan P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, kazaya karışan araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha