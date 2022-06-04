Otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli Ecrin Güven(8) ve Elif Naz'a (9) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki çocuğu görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocukların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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