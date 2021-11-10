Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de sürücüsü öğrenilemeyen 02 AT 464 plakalı otomobil, Nevzat B. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nevzat B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.