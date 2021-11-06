Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan U.K'ye çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan U.K., kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan H.K'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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