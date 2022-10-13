Otomobilin çarpıp kaçtığı küçük çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşına geçmeye çalışan Nur Neddef (10) çarparak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Nur Neddef’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: PHA