Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Yenipınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan N.A'ya plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarparak kaçtı. Yola savrulan N.A'yı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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