Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Ali Taş Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezinde kağıt toplayan Suriye uyruklu Ahmet Erbali'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı. Yola savrulan küçük çocuğu görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Erbali'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis, olay yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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