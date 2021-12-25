Otomobilin çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü ile yanındaki yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza öğlen saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HF 512 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Ahmet Çoban(33) idaresindeki 02 ABD 014 plakalı motosiklete çarparak kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Çoban ile yanında bulunan Abuzer Atakan Akçal,(29) Yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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