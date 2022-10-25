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Otomobilin arkadan çarptığı araç takla attı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin çarpması sonucu taklalar atarak ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

25 Ekim 2022 Salı 11:44
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Otomobilin arkadan çarptığı araç takla attı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin çarpması sonucu taklalar atarak ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelen Mehmet Cicioğlu iaresindeki 33 AEB 017 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Mekke Hatun idaresindeki 0 EZ 652 plakalı otomobile, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 25.kilometrede çarptı. Meydana gelen kaza sonrası arkadan çarpılan otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada sürücülerden Mekke Hatun ile araçta bulunan Ziya Özer yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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