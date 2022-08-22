Otomobilin amortisörüne sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Fatih Mahallesi'nde park halinde bulunan Müslim Solgun'a ait plakası öğrenilemeyen otomobilde kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından otomobilde yapılan aramada yavru kedi amortisör yaylarına sıkıştığı tespit edildi. Ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından yavru kedi amortisör yaylarının arasından kurtarılarak doğaya salındı.