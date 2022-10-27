Otomobile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. E.G., idaresindeki 35 AY 3732 plakalı otomobil sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen 02 AAE 399 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.