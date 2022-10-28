Otomobile çarpışa motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza Yeni Mahalle’de meydana geldi. S.N idaresindeki 02 HK 463 plakalı motosiklet Y.G idaresindeki 02 HD 249 plakalı otomobil, ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.