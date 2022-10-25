Otomobile arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre olay Gölbaşı Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Serdar Uçar idaresindeki 46 LD 970 plakalı otomobili sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.