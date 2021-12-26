Otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi.

Hısnı Mahsur Caddesi üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen Muhammet Aktürk idaresindeki 02 AT 532 plakalı otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet El Hassani yaralandı. Yola savrulan bisiklet sürücüsünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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