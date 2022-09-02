Otomobilden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen ve plakası açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 22 gram metanfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.