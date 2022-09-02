Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen ve plakası açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 22 gram metanfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Otomobilden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
Adıyaman'da, şüphe üzerinde durdurulan otomobilde çıkan uyuşturucuya gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
02 Eylül 2022 Cuma 13:35
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