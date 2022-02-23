Otomobilden 10 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah uyanan Eyüp Çelik evin önünde bulunan 02 AAN 074 plakalı otomobilin kapısının açık ve otomobilde bulunan 10 bin lira değerindeki ses sisteminin olmadığını fark edince polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis parmak izi çalışması yaparak, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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