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Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

14 Ağustos 2022 Pazar 10:34
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Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik sürdürülen operasyonda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilini durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 37 gram esrar ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu muhafaza altına alınırken, otomobilde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

Kaynak: PHA
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