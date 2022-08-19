Otomobildeki uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.