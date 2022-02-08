Otomobildeki kaleşnikofa 3 gözaltı

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mülk köyü yol ayrımında yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan otomobilde yapılan aramada kaleşnikof ele geçirildi. Jandarma tarafından kaleşnikof muhafaza altına alınırken, otomobilde bulunan S.T. , R.Ö. ve M.M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.