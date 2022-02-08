Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mülk köyü yol ayrımında yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan otomobilde yapılan aramada kaleşnikof ele geçirildi. Jandarma tarafından kaleşnikof muhafaza altına alınırken, otomobilde bulunan S.T. , R.Ö. ve M.M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Otomobildeki kaleşnikofa 3 gözaltı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada kaleşnikof ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
08 Şubat 2022 Salı 10:45
18 Okunma